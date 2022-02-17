17 февраля 19:45
Барселона 1
Наполи 1
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Лига конференций: результаты матчей 1/16 финала (обновляется)

Александр Трикиша
17 февраля, 21:50
Лига конференций вернулась матчами 1/16 финала. Регламент турнира отличается от привычных нам Лиги Европы или Лиги чемпионов

Лига конференций вернулась матчами 1/16 финала / Фото: REUTERS

Так, восемь победителей группового этапа напрямую вышли в 1/8 финала, а обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах с командами, занявшими третьи места в своих группах Лиги Европы.

В 1/8 уже их ждут Алкмаар, Базель, Гент, Копенгаген, ﻿ЛАСК, Ренн, Рома, Фейеноорд.

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Расписание матчей 1/16 финала Лиги конференций 17 февраля

  • Мидтьюлланн – ПАОК – 1:0
  • ПСВ – Маккаби Тель-Авив – 1:0
  • Рапид – Витесс – 2:1
  • Фенербахче – Славия Прага – 2:3
  • 22:00 Лестер – Раннерс
  • 22:00 Марсель – Карабах
  • 22:00 Селтик – Буде-Глимт
  • 22:00 Спарта Прага – Партизан

Ответные матчи пройдут 24 февраля.

Календарь Лиги Конференций

  • 1/8 финала: 10.03. 22:00 / 17.03. 22:00
  • 1/4 финала: 07.04. 22:00 / 14.04. 22:00
  • 1/2 финала: 28.04. 22:00 / 05.05. 22:00
  • Финал: 25.05. 22:00 (Тирана)