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Ліга конференцій: Моурінью крокує за новим трофеєм, українці залишають турнір

Євген Щербаков
15 квітня, 08:50
Новий європейський клубний турнір визнач квартет найсильніших. Хто стане переможцем дебютного розіграшу?

Ліга конференцій: відомі всі півфіналісти / Фото: Колаж: Сьогодні

Чвертьфінальна стадія європейського турніру пройшла без сенсацій. У Лізі конференцій визначились усі учасники півфіналів. Пари 1/2 фіналу виглядають так:

  • Лестер – Рома
  • Феєноорд-Марсель

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Рома під керівництвом Жозе Моурінью спромоглася лише з четвертої спроби обіграти норвезький Буде-Глімт . Команди двічі зустрічалися на груповій стадії турніру, де проти них виступала луганська Зоря. І ось тепер клуби зійшлися до 1/4 фіналу Ліги конференцій. Після поразки 1:2 на виїзді Моурінью зробив правильні висновки і зміг налаштувати підопічних на переможний результат. Хет-трик Дзаньоло та підсумкові 4:0 дарують Ромі путівку до півфіналу.

Два українці Качараба та Таловєров, які захищають кольори празької Славії, залишають турнір разом зі своєю командою. Результативна нічия 3:3 у першому матчі проти Феєноорда, дозволяла чеській команді розраховувати на успіх у домашньому поєдинку. Але стати сильнішим за голландців не вдалося. Феєноорд переміг 3:1, а Тарас Качараба наприкінці матчу був ще й вилучений з поля, але це вже ніяк не вплинуло на результат.

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Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Матчі у відповідь:

  • ПСВ – Лестер 1:2 (0:0 – результат першої зустрічі)
  • ПАОК – Марсель 0:1 (1:2)
  • Рома – Буде-Глімт 4:0 (1:2)
  • Славія Феєноорд 1:3 (3:3)

Також визначився квартет учасників півфіналу Ліги Європи.