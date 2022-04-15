Хто зіграє у півфіналі Ліги Європи? Ярмоленко йде до трофею, виліт Малиновського, фіаско Барси

Вест Хем проходить в 1/2 фіналу ЛЕ, тоді як Аталанта та Барселона сходять з дистанції. Підбиваємо підсумки 1/4 фіналу

Малиновський залишає Лігу Європи, Ярмоленко йде далі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні відбулися поєдинки у відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги Конференцій. У деяких із них брали участь українці та виступили вони невдало.

Невдало день склався для Руслана Малиновського. Наш хавбек вийшов на поле зі старту, проте нічим не зміг відзначитися у битві з Лейпцигом. У результаті німці двічі збили зусиллями Нкунку і вибили Аталанту з єврокубка.

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А ось Андрій Ярмоленко ще зберігає шанси на трофей. Його команда билася в гостях із Ліоном і здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0. Щоправда, українець вийшов на поле лише на 84 хвилині та нічим особливо не запам'ятався. Також на заміну у складі Ліона вийшов і орендований у Шахтаря Тете.

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Також у півфінал проліз Рейнджерс, який зумів дотиснути Брагу, яка грала у меншості, лише в овертаймі. А у четвертій грі трапилася сенсація – Барселона примудрилася без шансів поступитися вдома Айнтрахту. Німці забили тричі до середини другого тайму і дали каталонцям розмочити Ракицький заспівав гімн України у футболці "Шахтарерахунок" наприкінці.

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Результати всіх матчів 1/4 фіналу Ліги Європи:

Аталанта – Лейпциг 0:2 (перший матч – 1:1)

Барселона – Айнтрахт 2:3 (перший матч – 1:1)

Ліон – Вест Хем 0:3 (перший матч – 1:1)

Рейнджерс – Брага 3:1 (перший матч – 0:1)

У півфіналі Лейпциг зіграє з Рейнджерсом, а Вест Хем протистоятиме Айнтрахту. Фінал відбудеться 18 травня на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї.

Що ж до Ліги Конференцій, то тут обійшлося без сенсацій. Рома зуміла відіграти виїзну поразку від Буде/Глімта, розгромивши будинки норвежців. Пройшов далі і Лестер, який здобув вольову перемогу над ПСВ.

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Марсель же не мав проблем із ПАОКом, а Феєноорд дотиснув у гостях Славію. За чеську команду грали двоє українців – Тарас Качараба та Максим Таловєров.

Результати всіх матчів 1/4 фіналу Ліги Конференцій:

ПАОК – Марсель 0:1 (перший матч – 1:2)

Рома – Буде/Глімт 4:0 (перший матч – 1:2)

ПСВ – Лестер 1:2 (перший матч – 0:0)

Славія – Фейєнорд 1:3 (перший матч – 3:3)

У 1/2 фіналу Лестер зійдеться з Ромою, а Феєноорд – з Марселем. Вирішальний матч першого розіграшу Ліги Конференцій пройде 25 травня у Тирані .