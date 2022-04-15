Лига конференций: Моуринью шагает за новым трофеем, украинцы покидают турнир

Лига конференций: известны все полуфиналисты / Фото: Коллаж: Сегодня

Четвертьфинальная стадия нового европейского турнира прошла без сенсаций. В Лиге конференций определились все участники полуфиналов. Пары 1/2 финала выглядят следующим образом:

Лестер – Рома

Фейеноорд -Марсель

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Рома под руководством Жозе Моуринью смогла лишь с четвертой попытки обыграть норвежский Буде-Глимт. Команды дважды встречались на групповой стадии турнира, где против них также выступала луганская Заря. И вот теперь клубы сошлись в 1/4 финала Лиги конференций. После поражения 1:2 на выезде, Моуринью сделал правильные выводы, и смог настроить подопечных на победный результат. Хет-трик Дзаньоло и итоговые 4:0 дарят Роме путевку в полуфинал.

Два украинца Качараба и Таловеров, которые защищают цвета пражской Славии, покидают турнир вместе со своей командой. Результативная ничья 3:3 в первом матче против Фейеноорда, позволяла чешской команде рассчитывать на успех в домашнем поединке. Но стать сильнее голландцев не удалось. Фейеноорд победил 3:1, а Тарас Качараба в конце матча был еще и удален с поля, но это уже никак не повлияло на результат.

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Лига Конференций. 1/4 финала. Ответные матчи:

ПСВ – Лестер 1:2 (0:0 – результат первой встречи)

1:2 (0:0 – результат первой встречи) ПАОК – Марсель 0:1 (1:2)

0:1 (1:2) Рома – Буде-Глимт 4:0 (1:2)

– Буде-Глимт 4:0 (1:2) Славия – Фейеноорд 1:3 (3:3)

Также определился квартет участников полуфиналов Лиги Европы.