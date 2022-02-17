Вернидуб знову шокував Європу: результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи (оновлюється)

Барселона і Наполі зустрілися в 1/16 фіналі Ліги Європи / Фото: REUTERS
Головним протистоянням на цій стадії став суперматч Барселона – Наполі, гідний Ліги чемпіонів. Але цього сезону каталонці сенсаційно не змогли вийти з групи. Ми вели онлайн матчу Барселона – Наполі.
До слова, без представників України не обійшлося, адже боротьбу у Лізі Європи продовжує Шериф Юрія Вернідуба та Аталанта Руслана Малиновського.
А Вест Хем Андрія Ярмоленка вже пробився до 1/8 фіналу, де на своїх суперників чекають Айнтрахт, Байєр, Галатасарай, Ліон, Монако, Спартак, Црвена Звезда.
Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
- Барселона – Наполі – 1:1
- Боруссія Д – Рейнджерс – 2:4
- Зеніт – Бетіс – 2:3
- Шериф – Брага – 2:0
- 22:00 Аталанта – Олімпіакос
- 22:00 Порту – Лаціо
- 22:00 Лейпциг – Реал Сосьєдад
- 22:00 Севілья – Динамо Загреб
Матчі у відповідь відбудуться 24 лютого.
Календар Ліги Європи:
- 1/8 фіналу: 10.03. 22:00/17.03. 22:00
- 1/4 фіналу: 07.04. 22:00/14.04. 22:00
- 1/2 фіналу: 28.04. 22:00/05.05. 22:00
- Фінал: 18.05. 22:00 (Севілья)