17 лютого 19:45
Барселона 1
Наполі 1
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Вернидуб знову шокував Європу: результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи (оновлюється)

Олександр Трикіша
17 лютого, 21:46
У четвер, 17 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. На жаль, українські клуби у єврокубках уже не беруть участі. Але навіть без них є що дивитись

Барселона і Наполі зустрілися в 1/16 фіналі Ліги Європи / Фото: REUTERS

Головним протистоянням на цій стадії став суперматч Барселона – Наполі, гідний Ліги чемпіонів. Але цього сезону каталонці сенсаційно не змогли вийти з групи. Ми вели онлайн матчу Барселона – Наполі.

До слова, без представників України не обійшлося, адже боротьбу у Лізі Європи продовжує Шериф Юрія Вернідуба та Аталанта Руслана Малиновського.

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А Вест Хем Андрія Ярмоленка вже пробився до 1/8 фіналу, де на своїх суперників чекають Айнтрахт, Байєр, Галатасарай, Ліон, Монако, Спартак, Црвена Звезда.

Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

  • Барселона – Наполі – 1:1
  • Боруссія Д – Рейнджерс – 2:4
  • Зеніт – Бетіс – 2:3
  • Шериф – Брага – 2:0
  • 22:00 Аталанта – Олімпіакос
  • 22:00 Порту – Лаціо
  • 22:00 Лейпциг – Реал Сосьєдад
  • 22:00 Севілья – Динамо Загреб

Матчі у відповідь відбудуться 24 лютого.

Календар Ліги Європи:

  • 1/8 фіналу: 10.03. 22:00/17.03. 22:00
  • 1/4 фіналу: 07.04. 22:00/14.04. 22:00
  • 1/2 фіналу: 28.04. 22:00/05.05. 22:00
  • Фінал: 18.05. 22:00 (Севілья)