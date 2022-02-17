Вернидуб снова шокировал Европу: результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы (обновляется)

Барселона и Наполи встретились в 1/16 финала Лиги Европы / Фото: REUTERS
Главным противостоянием на этой стадии стал суперматч Барселона – Наполи, достойный Лиги чемпионов. Но в этом сезоне каталонцы сенсационно не смогли выйти из группы. Мы вели онлайн матча Барселона – Наполи.
К слову, без представителей Украины не обошлось, ведь борьбу в Лиге Европы продолжает Шериф Юрия Вернидуба и Аталанта Руслана Малиновского.
А Вест Хэм Андрея Ярмоленко уже пробился в 1/8 финала, где так же своих соперников ждут Айнтрахт, Байер, Галатасарай, Лион, Монако, Спартак, Црвена Звезда.
Результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы
- Барселона – Наполи – 1:1
- Боруссия Д – Рейнджерс – 2:4
- Зенит – Бетис – 2:3
- Шериф – Брага – 2:0
- 22:00 Аталанта – Олимпиакос
- 22:00 Порту – Лацио
- 22:00 Лейпциг – Реал Сосьедад
- 22:00 Севилья – Динамо Загреб
Ответные матчи состоятся 24 февраля.
Календарь Лиги Европы:
- 1/8 финала: 10.03. 22:00 / 17.03. 22:00
- 1/4 финала: 07.04. 22:00 / 14.04. 22:00
- 1/2 финала: 28.04. 22:00 / 05.05. 22:00
- Финал: 18.05. 22:00 (Севилья)