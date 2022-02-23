Ліга чемпіонів: Челсі з Усиком нокаутував Лілль, Ювентус не впорався з Вільярреалом (відео)

Відбулися ще два матчі Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Челсі на рідному стадіоні "Стемфорд Брідж" розібрався із французьким Ліллем. Вже на 8-й хвилині рахунок відкрив Кай Хаверц, а на 63-й хвилині перевагу лондонців подвоїв Крістіан Пулішич – 2:0.

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Під наглядом Олександра Усика Челсі зробив відмінний заділ перед зустріччю у відповідь. Можна сказати, що лондонці відправили французів в нокаут. Недарма ж стадію на вибуття називають knockout stage.

А у паралельному матчі Ювентус не зміг обіграти на виїзді Вільярреал. Туринці відкрили рахунок уже на першій хвилині зустрічі – відзначився новачок команди Душан Влахович.

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Але на 66-й хвилині Дані Парехо зрівняв рахунок у зустрічі, а більше жодній команді забити не вдалося. 1:1.

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Матчі у відповідь пройдуть 16 березня. Нагадаємо, що з цього розіграшу УЄФА скасував правило виїзного голу. Це означає, що за рівності голів у команди, яка забила більше м'ячів на чужому полі, не буде переваги.