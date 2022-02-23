22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ліга чемпіонів: Челсі з Усиком нокаутував Лілль, Ювентус не впорався з Вільярреалом (відео)

Олександр Трикіша
23 лютого, 00:14
У вівторок, 22 лютого, відбулися ще два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За поєдинком у Лондоні особисто спостерігав Олександр Усик

Відбулися ще два матчі Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Челсі на рідному стадіоні "Стемфорд Брідж" розібрався із французьким Ліллем. Вже на 8-й хвилині рахунок відкрив Кай Хаверц, а на 63-й хвилині перевагу лондонців подвоїв Крістіан Пулішич – 2:0.

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Під наглядом Олександра Усика Челсі зробив відмінний заділ перед зустріччю у відповідь. Можна сказати, що лондонці відправили французів в нокаут. Недарма ж стадію на вибуття називають knockout stage.

А у паралельному матчі Ювентус не зміг обіграти на виїзді Вільярреал. Туринці відкрили рахунок уже на першій хвилині зустрічі – відзначився новачок команди Душан Влахович.

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Але на 66-й хвилині Дані Парехо зрівняв рахунок у зустрічі, а більше жодній команді забити не вдалося. 1:1.

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Матчі у відповідь пройдуть 16 березня. Нагадаємо, що з цього розіграшу УЄФА скасував правило виїзного голу. Це означає, що за рівності голів у команди, яка забила більше м'ячів на чужому полі, не буде переваги.