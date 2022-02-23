22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Лига чемпионов: Челси с Усиком нокаутировал Лилль, Ювентус не справился с Вильярреалом (видео)

Александр Трикиша
23 февраля, 00:14
Во вторник, 22 февраля, состоялись еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. За поединком в Лондоне лично наблюдал Александр Усик

Состоялись еще два матча Лиги чемпионов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Челси на родном стадионе "Стэмфорд Бридж" разобрался с французским Лиллем. Уже на 8-й минуте счет открыл Кай Хаверц, а на 63-й минуте преимущество лондонцев удвоил Кристиан Пулишич – 2:0.

Реклама

Под присмотром Александра Усика Челси сделал отличный задел перед ответной встречей. Можно сказать, что лондонцы отправили французов в нокаут. Не зря же стадию на выбывание называют knockout stage.

А в параллельном матче Ювентус не смог обыграть на выезде Вильярреал. Туринцы открыли счет уже на первой минуте встречи – отличился новичок команды Душан Влахович.

Реклама

Но на 66-й минуте Дани Парехо сравнял счет во встрече, а больше ни одной команде забить не удалось – 1:1

Реклама

Ответные матчи пройдут 16 марта. Напомним, что с этого розыгрыша УЕФА отменил правило выездного гола. Это означает, что при равенстве голов у команды, забившей больше мячей на чуждом поле, не будет преимущества.