Лига чемпионов: Челси с Усиком нокаутировал Лилль, Ювентус не справился с Вильярреалом (видео)

Состоялись еще два матча Лиги чемпионов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Челси на родном стадионе "Стэмфорд Бридж" разобрался с французским Лиллем. Уже на 8-й минуте счет открыл Кай Хаверц, а на 63-й минуте преимущество лондонцев удвоил Кристиан Пулишич – 2:0.

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Под присмотром Александра Усика Челси сделал отличный задел перед ответной встречей. Можно сказать, что лондонцы отправили французов в нокаут. Не зря же стадию на выбывание называют knockout stage.

А в параллельном матче Ювентус не смог обыграть на выезде Вильярреал. Туринцы открыли счет уже на первой минуте встречи – отличился новичок команды Душан Влахович.

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Но на 66-й минуте Дани Парехо сравнял счет во встрече, а больше ни одной команде забить не удалось – 1:1

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Ответные матчи пройдут 16 марта. Напомним, что с этого розыгрыша УЕФА отменил правило выездного гола. Это означает, что при равенстве голов у команды, забившей больше мячей на чуждом поле, не будет преимущества.