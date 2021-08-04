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Особистий рекорд не допоміг українкам взяти медалі на Олімпіаді-2020

4 серпня, 07:42

Олександр Трикіша

Українські легкоатлетки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук не дотягли до медалей Олімпіади в Токіо в бігу на 400 метрів з бар'єрами

Анна Рижикова і Вікторія Ткачук не дотягнули до медалей / Фото: Reuters

У фінальному забігу Рижикова прийшла до фінішу п'ятою з результатом 53.48, а Ткачук продемонструвала свій найкращий час в кар'єрі 53.79, але стала лише шостою.

Золоту медаль виграла американка Сідні Маклафлін, яка встановила сьогодні світовий рекорд. Срібну медаль здобула ще одна американка Далайла Мухаммад, а бронзу – Фемке Бол з Нідерландів.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

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Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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