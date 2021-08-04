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Личный рекорд не помог украинкам взять медали на Олимпиаде-2020

4 августа, 07:42

Александр Трикиша

Украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук не дотянули до медалей Олимпиады в Токио в беге на 400 метров с барьерами

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук не дотянули до медалей / Фото: Reuters

В финальном забеге Рыжикова пришла к финишу пятой с результатом 53.48, а Ткачук продемонстрировала свое лучшее время в карьере 53.79, но стала лишь шестой.

Золотую медаль выиграла американка Сидни Маклафлин, установившая сегодня мировой рекорд. Серебряная медаль досталась еще одной американке Далайле Мухаммад, а бронза – у Фемке Бол из Нидерландов.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

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Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

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Источник: Сегодня|Спорт

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