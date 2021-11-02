Левандовський знищив команду Яремчука у Лізі чемпіонів

Левандовський зробив хет-трик / Фото: REUTERS

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів Баварія та Бенфіка влаштували свято для вболівальників. Шість голів плюс один не зарахований плюс незабитий пенальті.

Героєм зустрічі став нападник Баварії Роберт Левандовський. Він зробив те, чого у головному клубному турнірі Європи не було з 2013 року.

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Левандовський в одному матчі забив гол, віддав гольовий пас і не реалізував пенальті. Минулого разу таке траплялося у Лізі чемпіонів 6 листопада 2013 року – тоді відзначився Дієго Коста у складі Атлетіко у матчі проти Аустрії (4:0).

А ще це був сотий матч Левандовського у Лізі чемпіонів: 72 він провів у складі Баварії, 28 – у дортмундській Борусії.

Мюнхенський клуб впевнено обіграв Бенфіку та достроково завоював путівку до плей-офф турніру.

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Український нападник Бенфіки Роман Яремчук провів на полі 64 хвилини і був замінений.

Баварія – Бенфіка – 5:2

Голи: Левандовський (25), Гнабрі (32), Сане (49), Левандовський (61), Левандовський (84) – Морато (38), Нуньєс (74)

Незабитий пенальті: Левандовський (45+1)