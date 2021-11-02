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Левандовски уничтожил команду Яремчука в Лиге чемпионов

Любомир Луканюк
2 ноября, 23:52
Мюнхенский клуб досрочно вышел в плей-офф турнира, а Роберт Левандовски повторил достижение 2013 года

Левандовски сделал хет-трик / Фото: REUTERS

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Бавария и Бенфика устроили праздник для болельщиков. Шесть голов плюс один не засчитанный, плюс незабитый пенальти.

Героем встречи стал нападающий Баварии Роберт Левандовски. Он сделал то, чего в главном клубном турнире Европы не было с 2013 года.

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Левандовски в одном матче забил гол, отдал голевой пас и не реализовал пенальти. В прошлый раз такое случалось в Лиге чемпионов 6 ноября 2013 года – тогда отличился Диего Коста в составе Атлетико в матче против Аустрии (4:0).

А еще это был сотый матч Левандовски в Лиге чемпионов: 72 он провел в составе Баварии, 28 – в дортмундской Боруссии.

Мюнхенский клуб уверенно обыграл Бенфику и досрочно завоевал путевку в плей-офф турнира.

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Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук провел на поле 64-е минуты и был заменен.

Бавария – Бенфика – 5:2
Голы: Левандовски (25), Гнабри (32), Сане (49), Левандовски (61), Левандовски (84) – Морато (38), Нуньес (74)
Незабитый пенальти: Левандовски (45+1)

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