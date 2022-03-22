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Левандовськи: "Світ захоплюється, як поляки допомагають українцям"

Сергій Шаховець
22 березня, 23:04
З перших днів війни Польща першою підставила своє плече Україні. Саме в такі моменти історії визначається, хто справжній друг, а хто ним був лише на словах

Роберт Левандовський з перших днів війни допомагає Україні / Фото: Reuters

Нападник Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовськи, визнаний найкращим футболістом світу-2021 за версією ФІФА, поділився своїми відчуттями щодо військової агресії Росії проти України.

"Перші дні повністю відірвали від реальності. Ніхто не хотів, щоб це сталося. Це дуже складна ситуація, яка, сподіваюся, незабаром закінчиться. Звісно, це лише мрія, але треба вірити.

Ми бачимо, як поляки допомагають українцям, віддають їм свої серця. Величезні слова подяки всім, хто долучається до таких дій. Багато людей із усього світу підходили до мене і захоплювалися прихильністю поляків. Це добре. Наразі будь-яка допомога важлива".

Левандовський з українською капітанською пов'язкою / Фото: Reuters

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Також Левандовськи висловився про колективне рішення футболістів збірної Польщі не виходити на матч проти агресора.

"Ніхто зі збірної Польщі не уявляв, що ми зіграємо з Росією. Важко просто так забути про все, що відбувається. Рішення не грати з ними було ухвалено одноголосно всіма футболістами збірної. То справді був свідомий вибір. Іншого виходу наша команда не бачила.

Ми, поляки, відчуваємо цю війну трохи більше за інші країни", – цитує Левандовського Przeglad Sportowy.

Нагадаємо, що капітан Баварії відмовився від багатомільйонного контракту з китайським концерном Huawei. Провиною усьому співробітництво китайського гіганта з Росією.

Роберт Левандовські активно підтримує Україну / Фото: Reuters