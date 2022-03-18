Левандовскі та топові польські спортсмени засудили агресію Росії проти України

Левандовський з українською капітанською пов'язкою / Фото: Reuters

Війна Росії проти України триває вже четвертий тиждень. Армія фашистів по-звірячому громить наші міста, при цьому не шкодує навіть мирне населення та дітей.

Світовий спорт активно надає підтримку жертвам війни. Згуртувалися довкола України та польські спортсмени, які записали відео підтримки українському народу.

Реклама

Читайте також: Путінські пропагандисти не показали прапори України у Лондоні під час феєрії Ярмоленка

Серед інших у відео знялися:

голова олімпійського комітету Польщі Анжей Красницький

альпініст Анжей Баргель

олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби Давид Томала

бадмінтоністка Анастасія Хоміч

баскетболіст Лукаш Кожарек

Кожарек олімпійський чемпіон з веслування Агнешка Кобус-Завойська

тенісист Маріуш Фірстенберг

футболісти Ерік Експозіто, Гжегож Сандомерські та Роберт Левандовскі

Гравці засудили російську агресію на нашій території та висловили свою солідарність з українським народом. Також спортсмени нагадали, що українці не самі у цій війні.