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Левандовски и топовые польские спортсмены осудили агрессию России против Украины

18 марта, 22:53
Вторжение армии РФ в нашу страну возмутило польских спортсменов, которые записали видео с поддержкой украинского народа

Левандовски с украинской капитанской повязкой / Фото: Reuters

Война России против Украины длится уже четвертую неделю. Армия фашистов зверски громит наши города, при этом не щадит даже мирное население и детей.

Мировой спорт активно оказывает поддержку жертвам войны. Сплотились вокруг Украины и польские спортсмены, которые записали видео поддержки украинскому народу.

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Среди прочих в видео снялись:

  • глава олимпийского комитета Польши Анжей Красницки
  • альпинист Анжей Баргель
  • олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Давид Томала
  • бадминтонистка Анастасия Хомич
  • баскетболист Лукаш Кожарек
  • олимпийский чемпион по гребле Агнешка Кобус-Завойска
  • теннисист Мариуш Фирстенберг
  • футболисты Эрик Экспозито, Гжегож Сандомерски и Роберт Левандовски

Игроки осудили российскую агрессию на нашей территории и высказали свою солидарность с украинским народом. Также спортсмены напомнили, что украинцы не сами в этой войне.