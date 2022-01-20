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Леннокс Льюїс добив Кличка через 19 років після бою

Андрій Трофімов
20 січня, 16:11
Легендарний британський суперваж продовжує знущатися з Віталія Кличка – 2003-го переміг його в кривавому побоїщі, а тепер заявив, що зробив це навіть без підготовки

Кривава бійка Льюїс - Кличко / Фото: Getty Images

Напередодні Леннокс Льюїс дав пораду Ентоні Джошуа, як перемогти Олександра Усика. А тепер згадав, як сам здолав іншого українця – Віталія Кличка – 2003-го, після чого завершив кар'єру.

"Єдиний бій, до якого я насправді не був готовий, – це той поєдинок з Кличком. Справа в тому, що Віталій витяг мене відразу після бою з Тайсоном. У нас було чудове Різдво, ми чудово провели кілька місяців у відпустці".

"Коли я повернувся, то не мав починати з Кличком. Але він оминув чергу, і я побився з ним. Цей хлопець на той час уже готувався до мене. Але навіть у своєму найгіршому стані я однаково побив його", – заявив 56 -літній Леннокс Льюїс на подкасті The Fight Is Right.

Леннокс Льюїс проти Віталія Кличка / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, влітку 2003 року Льюїс переміг Кличка технічним нокаутом у шостому раунді, після того як рефері зупинив бій через розсічення у Віталія. Хоча на момент зупинки поєдинку українець лідирував за суддівськими записками.

"Під час того поєдинку я себе не бачив і був проти зупинки бою. Але потім побачив своє обличчя і подумав: "Мати Василева". Мурашки побігли по шкірі", – казав нещодавно про бій з Льюїсом Віталій Кличко у програмі В гостях у Гордона.

"На превеликий жаль, тоді поєдинок закінчив лікар. Леннокс обіцяв реванш, але він не відбувся", – шкодує 50-річний мер Києва Віталій Кличко.