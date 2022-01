Леннокс Льюїс добив Кличка через 19 років після бою

Напередодні Леннокс Льюїс дав пораду Ентоні Джошуа, як перемогти Олександра Усика. А тепер згадав, як сам здолав іншого українця – Віталія Кличка – 2003-го, після чого завершив кар'єру.

"Коли я повернувся, то не мав починати з Кличком. Але він оминув чергу, і я побився з ним. Цей хлопець на той час уже готувався до мене. Але навіть у своєму найгіршому стані я однаково побив його", – заявив 56 -літній Леннокс Льюїс на подкасті The Fight Is Right.