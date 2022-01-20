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Леннокс Льюис добил Кличко спустя 19 лет после боя

Андрей Трофимов
20 января, 16:11
Легендарный британский супертяжеловес продолжает издеваться над Виталием Кличко – в 2003-м победил его в кровавом мессиве, а теперь заявил, что сделал это даже без подготовки

Кровавая рубка Кличко - Льюис / Фото: Getty Images

Накануне Леннокс Льюис дал совет Энтони Джошуа, как победить Александра Усика. А теперь вспомнил, как сам одолел другого украинца – Виталия Кличко – в 2003-м, после чего завершил карьеру.

"Единственный бой, к которому я в действительности не был готов, – это тот поединок с Кличко. Дело в том, что Виталий вытащил меня сразу после боя с Тайсоном. У нас было замечательное Рождество, мы отлично провели несколько месяцев в отпуске".

"Когда я вернулся, то не должен был начинать с Кличко. Но он обошел очередь, и я подрался с ним. Этот парень к тому моменту уже готовился ко мне. Но даже в своем худшем состоянии я все равно побил его", – заявил 56-летний Леннокс Льюис на подкасте The Fight Is Right.

Леннокс Льюис против Виталия Кличко / Фото: Getty Images

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Напомним, летом 2003 года Льюис победил Кличко техническим нокаутом в шестом раунде, после того как рефери остановил бой из-за рассечения у Виталия. Хотя на момент остановки поединка украинец лидировал на судейских записках.

"По ходу того поединка я себя не видел и был против остановки боя. Но потом увидел свое лицо и подумал: "Мама дорогая". Мурашки побежали по коже", – говорил недавно о драке с Льюисом Виталий Кличко в программе В гостях у Гордона.

"К большому сожалению, тогда поединок закончил врач. Леннокс обещал реванш, но он не состоялся", – сожалеет 50-летний мэр Киева Виталий Кличко.