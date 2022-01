Леннокс Льюис добил Кличко спустя 19 лет после боя

Накануне Леннокс Льюис дал совет Энтони Джошуа, как победить Александра Усика. А теперь вспомнил, как сам одолел другого украинца – Виталия Кличко – в 2003-м, после чего завершил карьеру.

"Когда я вернулся, то не должен был начинать с Кличко. Но он обошел очередь, и я подрался с ним. Этот парень к тому моменту уже готовился ко мне. Но даже в своем худшем состоянии я все равно побил его", – заявил 56-летний Леннокс Льюис на подкасте The Fight Is Right.