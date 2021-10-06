Легкої прогулянки не вийшло: Україна U19 перемогла Мальту у матчі відбору на Євро-2022

Збірна України U19 / Фото: УАФ

Першим суперником збірної України U19 у кваліфікаційному раунді Євро-2022 (U19) була команда Мальти, яка вважалася аутсайдером групи 5.

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Незважаючи на свій статус фаворита матчу, "синьо-жовті" почали перший тайм не кращим чином. Вже на 7-й хвилині Крос відкрив рахунок у матчі.

Команда Володимира Єзерського зуміла зрівняти рахунок на 13-й хвилині зустрічі. Волошин заробив пенальті, а Хромей його реалізував – 1:1.

В кінці першого тайму українці вийшли вперед – відзначився Єгор Ярмолюк.

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У дебюті другого тайму результативним ударом завершив комбінацію Шостак – 3:1. Але вже за три хвилини Мальта покарала наших хлопців за розслабленість, скоротивши рахунок до мінімуму – 3:2.

Напругу в матчі зняв той же Шостак, який на 65-й хвилині забив свій другий м'яч і четвертий України – 4:2.

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Незважаючи на величезну перевагу в класі, помилки допущені в матчі з Мальтою можуть відгукнутися нашим хлопцям у поєдинках з більш сильними суперниками.

Кваліфікаційний раунд Євро-2022 (U-19), група 5

Україна U-19 – Мальта U-19

Голи: Хромей, 13, Ярмолюк, 36, Шостак, 55, 65 – Крос, 7, Борг, 58

Україна U-19: Твардовський – Малюк (Удод, 79), Козик, Мампассі, Булеза – Хромей (Лосенко, 46), Очеретько (Хріпчук, 65), Шостак – Гуничев (Микитишин, 46), Ярмолюк, Волошин (Непейпіев, 69).

Наступний свій поєдинок команда Володимира Єзерського проведе проти збірної Фінляндії 9 жовтня.

Сьогодні в іншому матчі групи 5 фіни зіграю проти Польщі.