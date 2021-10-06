Легкой прогулки не получилось: Украина U19 победила Мальту в матче отбора на Евро-2022

Сборная Украины U19 / Фото: УАФ

Первым соперником сборной Украины U19 в квалификационном раунде Евро-2022 (U-19) была команда Мальты, которая считалась аутсайдером группы 5.

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Несмотря на свой статус фаворита матча, "сине-желтые" начали первый тайм не лучшим образом. Уже на 7-й минуте Кросс открыл счет в матче.

Команда Владимира Езерского сумела сравнять счет на 13-й минуте встречи. Волошин заработал пенальти, а Хромей его реализовал – 1:1.

В конце первого тайма украинцы вышли вперед – отличился Егор Ярмолюк.

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В дебюте второго тайма результативным ударом завершил комбинацию Шостак – 3:1. Но уже за три минуты Мальта наказала наших парней за расслабленность, сократив счет до минимума – 3:2.

Напряжение в матче снял тот же Шостак, который на 65-й минуте забил свой второй мяч и четвертый Украины – 4:2.

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Несмотря на огромное преимущество в классе, ошибки допущенные в матче с Мальтой могут аукнутся нашим ребятам в поединках с более сильными соперниками.

Квалификационный раунд Евро-2022 (U-19), группа 5

Украина U-19 — Мальта U-19

Голы: Хромей, 13, Ярмолюк, 36, Шостак, 55, 65 — Кросс, 7, Борг, 58

Украина U-19: Твардовский — Малыш (Удод, 79), Козик, Мампасси, Булеза — Хромей (Лосенко, 46), Очеретько (Хрипчук, 65), Шостак — Гуничев (Микитишин, 46), Ярмолюк, Волошин (Непейпиев, 69).

Следующий свой поединок команда Владимира Езерского проведет против сборной Финляндии 9 октября.

Сегодня в другом матче группы 5 финны сыграю против Польши.