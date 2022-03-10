Легендарний Яромир Ягр зібрав солідну суму для українців

Ягр допомагає Україні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Легендарний чеський хокеїст Яромир Ягр та його команда Кладно допомогли зібрати понад 160 000 доларів для біженців з України.

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Гроші було зібрано за рахунок продажу квитків на матч регулярного чемпіонату. На поєдинок Кладно – Спарта прийшло 14 512 глядачів, також уболівальники купували віртуальні квитки на підтримку українців. Хокеїсти обох команд нашили собі на форму прапор України.

"Мені так сумно, коли я бачу, як люди тікають і беруть з собою лише одну сумку. Матері та діти розлучаються зі своїми батьками, коли вони йдуть воювати і не знають, чи повернуться колись. Єдине, на що вони сподіваються, це те, що світ подбає про їхніх дружин та дітей", – заявив Ягр.

Перед грою на арені було показано відео комісара НХЛ Гері Беттмана, який підтримав Яромира. НХЛ також оголосила, що жертвує 68 000 доларів (Ягр грав під номером 68), повідомляє hsl.com.ua.