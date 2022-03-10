Легендарный Яромир Ягр собрал солидную сумму для украинцев

Ягр помогает Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр и его команда Кладно помогли собрать более 160 000 долларов для беженцев из Украины.

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Деньги были собраны за счет продажи билетов на матч регулярного чемпионата. На поединок Кладно – Спарта пришли 14 512 зрителей, также болельщики покупали виртуальные билеты в поддержку украинцев. Хоккеисты обеих команд нашили себе на форму флаг Украины.

"Мне так грустно, когда я вижу, как люди убегают и берут с собой только одну сумку. Матери и дети расстаются со своими родителями, когда они идут воевать и не знают, вернутся ли когда-нибудь. Единственное, на что они надеются, это то, что мир позаботится об их женах и детях", – заявил Ягр.

Перед игрой на арене было показано видео комиссара НХЛ Гэри Беттмана, который поддержку Яромира. НХЛ также объявила, что жертвует 68 000 долларов (Ягр играл под номером 68), пишет сайт hsl.com.ua.