Легендарний воротар розмістив у себе вдома у Парижі 30 українських біженців

Навас допомагає українцям / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Воротар Парі Сен-Жермен Кейлор Навас допоміг українським біженцям. Знаменитий футболіст прийняв у себе вдома у Парижі 30 людей.
Для цього Навас обладнав спальні місця в домашньому кінотеатрі. А дружина воротаря готує для гостей їжу.
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Хто такий Кейлор Навас
Майбутній воротар народився 15 грудня 1986 року в Перес-Селедон (Коста-Ріка).
Починав кар'єру у місцевій Сапрісі. Далі перебрався до Іспанії, де грав за Альбасете, Леванте та Реал. З 2019 року у ПСЖ.
ДОСЯГНЕННЯ
Коста-Ріка
- Чемпіон Коста-Ріки: 2006, 2007, 2008, 2010, 2010
- Кубок чемпіонів КОНКАКАФ: 2005
Іспанія
- Чемпіон Іспанії: 2017
- Володар Суперкубку Іспанії: 2017
- Переможець Ліги чемпіонів УЄФА: 2016, 2017, 2018
- Володар Суперкубку УЄФА: 2014, 2017
- Переможець клубного чемпіонату світу: 2014, 2016, 2017, 2018
Франція
- Чемпіон Франції: 2020
- Володар Кубка Франції: 2020, 2021
- Володар Кубка французької ліги: 2020
- Власник Суперкубку Франції: 2020
Особисті
- Найкращий воротар Золотого кубка КОНКАКАФ: 2009
- Найкращий воротар чемпіонату Іспанії: 2013/14
- Найкращий гравець року КОНКАКАФ: 2014, 2017
- Найкращий воротар Ліги чемпіонів УЄФА: 2018