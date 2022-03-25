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Легендарний воротар розмістив у себе вдома у Парижі 30 українських біженців

Любомир Луканюк
25 березня, 14:50
Триразовий переможець Ліги чемпіонів Кейлор Навас переобладнав домашній кінотеатр у нічліг для біженців, а його дружина готує їм їсти

Навас допомагає українцям / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Воротар Парі Сен-Жермен Кейлор Навас допоміг українським біженцям. Знаменитий футболіст прийняв у себе вдома у Парижі 30 людей.

Для цього Навас обладнав спальні місця в домашньому кінотеатрі. А дружина воротаря готує для гостей їжу.

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Хто такий Кейлор Навас

Майбутній воротар народився 15 грудня 1986 року в Перес-Селедон (Коста-Ріка).

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Починав кар'єру у місцевій Сапрісі. Далі перебрався до Іспанії, де грав за Альбасете, Леванте та Реал. З 2019 року у ПСЖ.

ДОСЯГНЕННЯ

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Коста-Ріка

  • Чемпіон Коста-Ріки: 2006, 2007, 2008, 2010, 2010
  • Кубок чемпіонів КОНКАКАФ: 2005

Іспанія

  • Чемпіон Іспанії: 2017
  • Володар Суперкубку Іспанії: 2017
  • Переможець Ліги чемпіонів УЄФА: 2016, 2017, 2018
  • Володар Суперкубку УЄФА: 2014, 2017
  • Переможець клубного чемпіонату світу: 2014, 2016, 2017, 2018

Франція

  • Чемпіон Франції: 2020
  • Володар Кубка Франції: 2020, 2021
  • Володар Кубка французької ліги: 2020
  • Власник Суперкубку Франції: 2020

Особисті

  • Найкращий воротар Золотого кубка КОНКАКАФ: 2009
  • Найкращий воротар чемпіонату Іспанії: 2013/14
  • Найкращий гравець року КОНКАКАФ: 2014, 2017
  • Найкращий воротар Ліги чемпіонів УЄФА: 2018