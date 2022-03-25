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Легендарный вратарь разместил у себя дома в Париже 30 украинских беженцев

Любомир Луканюк
25 марта, 14:50
Трехкратный победитель Лиги чемпионов Кейлор Навас переоборудовал домашний кинотеатр в ночлег для беженцев, а его супруга готовит им кушать

Навас помогает украинцам / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вратарь Пари Сен-Жермен Кейлор Навас помог украинским беженцам. Знаменитый футболист принял у себя дома в Париже 30 человек.

Для этого Навас оборудовал спальные места в домашнем кинотеатре. А супруга вратаря готовит для постояльцев еду.

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Кто такой Кейлор Навас

Будущий вратарь родился 15 декабря 1986 года в Перес-Селедон (Коста-Рика).

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Начинал карьеру в местной Саприссе. Дальше перебрался в Испанию, где играл за Альбасете, Леванте и Реал. С 2019 года в ПСЖ.

ДОСТИЖЕНИЯ

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Коста-Рика

  • Чемпион Коста-Рики: 2006, 2007, 2008, 2010, 2010
  • Кубок чемпионов КОНКАКАФ: 2005

Испания

  • Чемпион Испании: 2017
  • Обладатель Суперкубка Испании: 2017
  • Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2016, 2017, 2018
  • Обладатель Суперкубка УЕФА: 2014, 2017
  • Победитель клубного чемпионата мира: 2014, 2016, 2017, 2018

Франция

  • Чемпион Франции: 2020
  • Обладатель Кубка Франции: 2020, 2021
  • Обладатель Кубка французской лиги: 2020
  • Обладатель Суперкубка Франции: 2020

Личные

  • Лучший вратарь Золотого кубка КОНКАКАФ: 2009
  • Лучший вратарь чемпионата Испании: 2013/14
  • Лучший игрок года КОНКАКАФ: 2014, 2017
  • Лучший вратарь Лиги чемпионов УЕФА: 2018