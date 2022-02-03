Легендарний Джекі Чан став факелоносцем Ігор у Пекіні (фото)

Джекі Чан проніс олімпійський вогонь Великою китайською стіною / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

68-річний майстер бойових мистецтв став 30-м факелоносцем і пройшов по самій відвідуваній ділянці Великої китайської стіни (Бадалін), повідомляє Beijing Daily.

"Я прокинувся о 4-й ранку. Я дуже гордий і щасливий бути факелоносцем на двох Олімпійських іграх. Це моя четверта Олімпіада. Я дуже радий", – сказав Джекі Чан.

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Додамо, що естафета олімпійського вогню стартувала у середу, 2 лютого, у Пекіні. Її маршрут складається із 12 основних точок. Учасники естафети пройдуть через усі три олімпійські кластери – Пекін, Яньцин та Чжанцзякоу.

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Бадалін – ділянка стіни, яку найчастіше відвідують туристи. Знаходиться за 70 кілометрів на північний захід від центру Пекіна, в районі Яньцин, недалеко від місця проведення Олімпійських змагань з гірських лиж. Він був побудований близько 1500 року нашої ери, за часів правління династії Мін.

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Увечері 4 лютого вогонь буде доставлено до Пекінського Олімпійського парку на церемонію відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

Сьогодні стало відомо, хто понесе український прапор на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні. На параді відкриття прапорцями України стануть – Олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Олександра Назарова та Олександр Абраменко будуть прапороносцями Олімпійської збірної України / Фото: НОК України, Колаж: Сьогодні

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. Збірна України буде представлена 45 спортсменами у 12 різних дисциплінах.