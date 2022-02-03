Легендарный Джеки Чан стал факелоносцем Игр в Пекине (фото)

Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

68-летний мастер боевых искусств стал 30-м факелоносцем и прошел по самому посещаемому участку Великой китайской стены (Бадалин), сообщает Beijing Daily.

"Я проснулся в 4 утра. Я очень горд и счастлив быть факелоносцем на двух Олимпийских играх. Это моя четвертая Олимпиада. Я безумно рад", – сказал Джеки Чан.

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Добавим, что эстафета олимпийского огня стартовала в среду, 2 февраля, в Пекине. Ее маршрут состоит из 12 основных точек. Участники эстафеты пройдут через все три олимпийских кластера – Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу.

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Бадалин – участок стены, который чаще всего посещают туристы. Находится в 70 километрах к северо-западу от центра Пекина, в районе Яньцин, недалеко от места проведения Олимпийских соревнования по горным лыжам. Он был построен около 1500 года нашей эры, во времена правления династии Мин.

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Вечером 4 февраля огонь будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Сегодня стало известно, кто понесет украинский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. На параде открытия знаменосцами Украины станут – Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

Александра Назарова и Александр Абраменко будут знаменосцами Олимпийской сборной Украины / Фото: НОК Украины, Коллаж: Сегодня

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена ​​45 спортсменами в 12 разных дисциплинах.