3 квітня 21:45 Онлайн
Ювентус 0
Інтер 1
5 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Атлетіко --
5 квітня 22:00
Бенфіка --
Ліверпуль --
6 квітня 22:00
Челсі --
Реал --
6 квітня 22:00
Вільярреал --
Баварія --
12 квітня 22:00
Баварія --
Вільярреал --
12 квітня 22:00
Реал --
Челсі --
13 квітня 22:00
Ліверпуль --
Бенфіка --
13 квітня 22:00
Атлетіко --
Манчестер Сіті --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини тенісу

Легендарна польська тенісистка у захваті від 98-річного українця: Він у чудовій формі

Андрій Трофімов
4 квітня, 11:26
Колишня друга ракетка світу Агнешка Радванська потренувалася з Леонідом Станіславським, якого занесено до Книги рекордів Гіннеса

Агнешка і Леонід на корті / Фото: Колаж: Сьогодні

Найстаріший тенісист планети українець Леонід Станіславський провів спаринг зі знаменитою тенісисткою Агнешкою Радванською з Польщі.

Читайте також: Складнощі спортсменів у теробороні. Одкровення легенди українського тенісу

Реклама

Про це спортсменка написала у Instagram.

"Було дуже приємно познайомитися з 98-річним Леонідом, який є найстарішим тенісистом світу і входить до Книги рекордів Гіннеса. Пан Леонід, який приїхав з Харкова до Польщі, досі перебуває у чудовій тенісній формі.

Я дуже рада здійснити одне з його бажань та вийти з ним на один корт. Бажаю йому величезного здоров'я та ще більше рекордів у майбутньому", – написала Радванська.

Реклама

Агнешка Радванська – переможниця Підсумкового турніру в одиночному розряді (2015); переможниця 22 турнірів WTA, колишня друга ракетка світу в одиночному розряді; заробила на корті 27,6 млн. доларів.

У жовтні минулого року Станіславський провів спаринг з найкращим тенісистом усіх часів Рафаелем Надалем.