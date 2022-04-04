Легендарна польська тенісистка у захваті від 98-річного українця: Він у чудовій формі

Агнешка і Леонід на корті / Фото: Колаж: Сьогодні
Найстаріший тенісист планети українець Леонід Станіславський провів спаринг зі знаменитою тенісисткою Агнешкою Радванською з Польщі.
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Про це спортсменка написала у Instagram.
"Було дуже приємно познайомитися з 98-річним Леонідом, який є найстарішим тенісистом світу і входить до Книги рекордів Гіннеса. Пан Леонід, який приїхав з Харкова до Польщі, досі перебуває у чудовій тенісній формі.
Я дуже рада здійснити одне з його бажань та вийти з ним на один корт. Бажаю йому величезного здоров'я та ще більше рекордів у майбутньому", – написала Радванська.
Агнешка Радванська – переможниця Підсумкового турніру в одиночному розряді (2015); переможниця 22 турнірів WTA, колишня друга ракетка світу в одиночному розряді; заробила на корті 27,6 млн. доларів.
У жовтні минулого року Станіславський провів спаринг з найкращим тенісистом усіх часів Рафаелем Надалем.