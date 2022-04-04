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Легендарная польская теннисистка в восторге от 98-летнего украинца: Он в прекрасной форме

Андрей Трофимов
4 апреля, 11:26
Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньска потренировалась с Леонидом Станиславским, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса

Агнешка и Леонид на корте / Фото: Коллаж: Сегодня

Старейший теннисист планеты украинец Леонид Станиславский провел спарринг со знаменитой теннисисткой Агнешкой Радванськой из Польши.

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Об этом спортсменка написала в Instagram.

"Было очень приятно познакомиться с 98-летним Леонидом, который является старейшим теннисистом мира и входит в Книгу рекордов Гиннеса. Господин Леонид, приехавший из Харькова в Польшу, до сих пор находится в прекрасной теннисной форме.

Я очень рада осуществить одно из его желаний и выйти с ним на один корт. Желаю ему огромного здоровья и еще больше рекордов в будущем", – написала Радванська.

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Агнешка Радваньска – победительница Итогового турнира в одиночном разряде (2015); победительница 22 турниров WTA, бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде; заработала на корте 27,6 млн долларов.

В октябре прошлого года Станиславский провел спарринг с величайшим теннисистом всех времен Рафаэлем Надалем.