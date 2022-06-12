Легендарна чемпіонка UFC завершила кар'єру після невдалого реваншу

Полька Енджейчик програла Чжан у реванші

У Сінгапурі в рамках основного карду турніру UFC 275 відбувся реванш колишніх чемпіонок у мінімальній вазі Вейлі Чжан (22-3) із Китаю та Джоанни Еджейчик (16-5) із Польщі.

Нагадаємо, у головному бою шоу чех Іржі Прохазка у видовищній сутичці відібрав чемпіонський пояс у Тейшейри.

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Перший бій Енджейчик та Чжанг відбувся у березні 2020 року. Тоді після моторошної рубки полька поступилася китаянці роздільним рішенням суддів.

У реванші Чжан нокаутувала Енджейчик бекфестом у другому раунді. Після бою королева мінімальної ваги оголосила про завершення кар'єри.

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"Я пишаюся собою. Протягом п'яти місяців я повністю викладалася, але Чжан вразила мене своїм бекфестом, це дуже добрий удар. Я готувалася до важкого бою. Суперниця дуже сильна. Дякуємо моїй команді, моїм тренерам, менеджеру та моїй сім'ї. Я люблю цю гру, дякую всім. Дана, Лоренцо, Хантере, вибачте, що я підвела вас. Я хочу подякувати всім співробітникам UFC, я вас усіх люблю. Я 20 років провела у спорті, цього тижня мені виповниться 35 років. Тепер просто хочу бути мамою, хочу бути бізнесменом. Я люблю вас", – сказала Енджейчик.

Зазначимо, що у ММА Енджейчик провела 21 поєдинок, у 16 з яких здобула перемогу. У березні 2015 року вона здобула титул чемпіонки UFC у жіночій мінімальній вазі.

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Раніше про своє бажання перейти в ММА завила легендарна польська легкоатлетка Аніта Влодарчик. Триразова олімпійська чемпіонка зуміла самостійно затримати злочинця, який хотів вкрасти її автомобіль.