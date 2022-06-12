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Легендарная чемпионка UFC завершила карьеру после неудачного реванша

Сергей Шаховец
12 июня, 13:37
Выдающаяся спортсменка Йоанна Енджейчик уступила китаянке Вэйли Чжанг в своем последнем поединке UFC

Полька Енджейчик проиграла Чжан в реванше

В Сингапуре в рамках основного карда турнира UFC 275 состоялся реванш бывших чемпионок в минимальном весе Вэйли Чжан (22-3) из Китая и Джоанны Еджейчик (16-5) из Польши.

Напомним, в главном бою шоу чех Иржи Прохазка в зрелищной схватке отобрал чемпионский пояс у Тейшейры.

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Первый бой Енджейчик и Чжанг состоялся в марте 2020 года. Тогда после жуткой рубки полька уступила китаянке раздельным решением судей.

В реванше Чжан нокаутировала Енджейчик бэкфестом во втором раунде. После боя королева минимального веса объявила о завершении карьеры.

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"Я горжусь собой. На протяжении пяти месяцев я полностью выкладывалась, но Чжан поразила меня своим бэкфистом, это очень хороший удар.

Я готовилась к тяжелому бою. Соперница очень сильная. Спасибо моей команде, моим тренерам, менеджеру и моей семье. Я люблю эту игру, спасибо всем.

Дана, Лоренцо, Хантер, извините, что я подвела вас. Я хочу поблагодарить всех сотрудников UFC, я вас всех люблю. Я 20 лет провела в спорте, на этой неделе мне исполнится 35 лет. Теперь я просто хочу быть мамой, хочу быть бизнесменом. Я люблю вас", – сказала Енджейчик.

Отметим, что в ММА Енджейчик провела 21 поединок, в 16 из которых добыла победу. В марте 2015 года она завоевала титул чемпионки UFC в женском минимальном весе.

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Ранее о своем желании перейти в ММА завила легендарная польская метательница молота Анита Влодарчик. Трехкратная олимпийская чемпионка сумела самостоятельно задержать преступника, который хотел украсть ее автомобиль.

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