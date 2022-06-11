Тепер можна у ММА. Олімпійська чемпіонка затримала автограбіжника

Грабіжник не знав, що власниця автомобіля олімпійська чемпіонка / Фото: Колаж: Сьогодні

Інцидент із пограбуванням стався у Варшаві. Уславлена польська метальниця молота Аніта Влодарчик розповіла, як самостійно спіймала автомобільного злодія.

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Після такого успішного затримання легендарна спортсмена думає змінити амплуа та виступати у змішаних єдиноборствах.

"Іноземець увірвався до моєї машини. Я самостійно зупинила його і передала поліції. На жаль, я поплатилася за це травмою м'яза.

У мене діагностовано травму, операція буде у понеділок.

Після своєї кар'єри я, ймовірно, битимуся в MMA або UFC, як наша чемпіонка Йоанна Енджейчик", – написала Влодарчик у своєму Instagram.