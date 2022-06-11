Тепер можна у ММА. Олімпійська чемпіонка затримала автограбіжника

Інцидент із пограбуванням стався у Варшаві. Уславлена польська метальниця молота Аніта Влодарчик розповіла, як самостійно спіймала автомобільного злодія.
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Після такого успішного затримання легендарна спортсмена думає змінити амплуа та виступати у змішаних єдиноборствах.
"Іноземець увірвався до моєї машини. Я самостійно зупинила його і передала поліції. На жаль, я поплатилася за це травмою м'яза.
У мене діагностовано травму, операція буде у понеділок.
Після своєї кар'єри я, ймовірно, битимуся в MMA або UFC, як наша чемпіонка Йоанна Енджейчик", – написала Влодарчик у своєму Instagram.
Зазначимо, що 36-річна полька є триразовою олімпійською чемпіонкою (2012, 2016, 2020), триразовою чемпіонкою світу та чотириразовою чемпіонкою Європи.
П'ять разів Влодарчик встановлювала новий світовий рекорд з метання молота (2009, 2010, 2015 і двічі 2016 року). Вона перша в історії жінка, яка кинула молот більш як на 80 метрів. Нині їй належить світовий рекорд серед жінок – 82,98 м.