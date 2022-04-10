Легенда велогонок віддав найдорожче на потреби українським дітям

Яну Ульріху вдалося зібрати для українців 40 тисяч євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Уславлений велогонщик Ян Ульріх провів благодійний аукціон, на якому продав свій гоночний велосипед, на якому брав участь у "Тур де Франс" у 1998 році. Про це повідомляє видання Bild.

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Ульріху велосипед приніс 40100 євро. Ці гроші німецький спортсмен відправив на допомогу українським дітям.

На ці кошти через фонд "Серце для дітей" буде придбано ліки, продукти харчування та інші речі першої необхідності для українських дітей біженців.

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Ян Ульріх став переможцем "Тур де Франс" у 1997-му та "Вуельти-1999". У 2000-му німець виграв золото Олімпіади в груповій гонці. Крім того, Ульріх двічі ставав чемпіоном світу в індивідуальній гонці на час (1999 та 2000).

У 2007 році легенда велогонок завершив професійну кар'єру.

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/ Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що віце-чемпіон світу Веслі Снейдер став учасником благодійної акції. Загальна сума зібраних коштів становила понад 25 тисяч євро.