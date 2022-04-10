Легенда велогонок отдал самое дорогое на нужды украинским детям

Яну Ульриху удалось собрать для украинцев 40 тысяч евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Прославленный велогонщик Ян Ульрих провел благотворительный аукцион, на котором продал свой гоночный велосипед на котором участвовал в "Тур де Франс" в 1998 году. Об этом сообщает издание Bild.

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Ульриху велосипед принес 40 100 евро. Эти деньги немецкий спортсмен отправил в помощь украинским детям.

На эти средства через фонд "Сердце для детей" будут приобретены лекарства, продукты питания и другие вещи первой необходимости для украинских детей беженцев.

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Ян Ульрих стал победителем "Тур де Франс" в 1997-м и "Вуэльты-1999". В 2000-м немец выиграл золото Олимпиады в групповой гонке. Кроме того, Ульрих дважды становился чемпионом мира в индивидуальной гонке на время (1999 и 2000).

В 2007 году легенда велогонок завершил профессиональную карьеру.

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Ян Ульрих / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что вице-чемпион мира Уэсли Снейдер стал участником благотворительной акции. Общая сумма собранных средств составила более 25 тысяч евро.