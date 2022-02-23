Легенда збірної Фінляндії вимагає жорстко покарати Росію

Спарв проти фіналу ЛЧ-2022 в Пітері

Знаменитий фінський футболіст Тім Спарв закликав відібрати у Росії фінал Ліги чемпіонів. Раніше Андрій Шевченко висловився про вторгнення Росії в Україну.

"Фінал Ліги чемпіонів не повинен проводитися в Росії. Настав час футбольній спільноті зробити свій внесок", – написав Спарв у Twitter.

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Раніше з'явилася інформація про можливе перенесення фіналу з Санкт-Петербурга до Англії після визнання Росією терористичних формувань під назвою "ДНР" та "ЛНР". Було названо найімовірніше рішення щодо фіналу ЛЧ.

За планами, фінальний матч Ліги чемпіонів-2022 має відбутися у Санкт-Петербурзі 28 травня.