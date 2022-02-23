22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Легенда збірної Фінляндії вимагає жорстко покарати Росію

Максим Мельник
23 лютого, 16:30
Тім Спарв упевнений, що Санкт-Петербург варто позбавити фіналу Ліги чемпіонів через військову агресію Росії у бік України

Спарв проти фіналу ЛЧ-2022 в Пітері

Знаменитий фінський футболіст Тім Спарв закликав відібрати у Росії фінал Ліги чемпіонів. Раніше Андрій Шевченко висловився про вторгнення Росії в Україну.

"Фінал Ліги чемпіонів не повинен проводитися в Росії. Настав час футбольній спільноті зробити свій внесок", – написав Спарв у Twitter.

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Раніше з'явилася інформація про можливе перенесення фіналу з Санкт-Петербурга до Англії після визнання Росією терористичних формувань під назвою "ДНР" та "ЛНР". Було названо найімовірніше рішення щодо фіналу ЛЧ.

За планами, фінальний матч Ліги чемпіонів-2022 має відбутися у Санкт-Петербурзі 28 травня.