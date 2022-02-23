Легенда сборной Финляндии требует жестко наказать Россию

Спарв против финала ЛЧ в Питере

Знаменитый финский футболист Тим Спарв призвал отобрать у России финал Лиги чемпионов. Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.

"Финал Лиги чемпионов не должен проводиться в России. Пришло время футбольному сообществу внести свою лепту", – написал Спарв в Twitter.

Реклама

Ранее появилась информация о возможном переносе финала из Санкт-Петербурга в Англию после признания Россией террористических формирований под названием "ДНР" и "ЛНР". Было названо самое вероятное решение по финалу ЛЧ.

По планам, финальный матч Лиги чемпионов-2022 должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая.