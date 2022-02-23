22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Легенда сборной Финляндии требует жестко наказать Россию

Максим Мельник
23 февраля, 16:30
Тим Спарв уверен, что Санкт-Петербург стоит лишить финала Лиги чемпионов из-за военной агрессии России в сторону Украины

Спарв против финала ЛЧ в Питере

Знаменитый финский футболист Тим Спарв призвал отобрать у России финал Лиги чемпионов. Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.

"Финал Лиги чемпионов не должен проводиться в России. Пришло время футбольному сообществу внести свою лепту", – написал Спарв в Twitter.

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Ранее появилась информация о возможном переносе финала из Санкт-Петербурга в Англию после признания Россией террористических формирований под названием "ДНР" и "ЛНР". Было названо самое вероятное решение по финалу ЛЧ.

По планам, финальный матч Лиги чемпионов-2022 должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая.