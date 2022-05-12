Легенда Манчестер Юнайтед пообіцяв приїхати до Львова після перемоги України у війні (фото)

Ерік Кантона пообіцяв приїхати у львівський паб

Під час війни проти Росії багато ресторанів і пабів перетворилися на волонтерські центри або ж майданчики для гуманітарної допомоги. Не став винятком і львівський паб "Кантона".

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Заклад названо на честь легендарного футболіста Манчестер Юнайтед Еріка Кантона. Коли француз дізнався, що паб на його честь став волонтерським центром, ексфутболіст відразу відреагував на своїй сторінці в Instagram.

"Паб "Кантона" у Львові перетворився на волонтерський координаційний центр. Дорогий Енді Марковець, у світі, який переповнений несправедливістю, я дуже зворушений і пишаюся тим, що ваш паб носить моє ім'я. Сили та мужності вам та вашій родині. Сподіваюся, ми скоро відсвяткуємо вашу перемогу у вашому пабі".

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Зазначимо, що за свою кар'єру Кантона встиг стати чемпіоном Франції з Марселем, а також вигравав чемпіонат Англії з Лідсом та МЮ (чотири рази). Найбільше Ерік запам'ятався скандальним ударом ногою по вболівальнику Крістал Пелас, який ображав француза.