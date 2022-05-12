Легенда Манчестер Юнайтед пообещал приехать во Львов после победы Украины в войне (фото)

Эрик Кантона пообещал приехать во львовский паб

Во время войны против России многие рестораны и пабы превратились в волонтерские центры или же площадки для гуманитарной помощи. Не стал исключением и львовский паб "Кантона".

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Заведение названо в честь легендарного футболиста Манчестер Юнайтед Эрика Кантона. Когда француз узнал, что паб в его честь стал волонтерским центром, экс-футболист тут же отреагировал на своей страничке в Instagram.

"Паб "Кантона" во Львове превратился в волонтерский координационный центр. Дорогой Энди Марковец, в мире, который переполнен несправедливостью, я очень тронут и горжусь тем, что ваш паб носит мое имя. Силы и мужества вам и вашей семье. Надеюсь, мы скоро отпразднуем вашу победу в вашем пабе".

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Отметим, что за свою карьеру Кантона успел стать чемпионом Франции с Марселем, а также выигрывал чемпионат Англии с Лидсом и МЮ (четырежды). Больше всего Эрик запомнился скандальным ударом ногой по болельщику Кристал Пэлас, который оскорблял француза.