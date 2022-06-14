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Легенда Формули-1 тепер носитиме вишиванку

Павло Василенко
14 червня, 12:25
Німецький гонщик Себастьян Феттель активно підтримує Україну у війні з Росією, за це отримав подарунок від нашого посольства в Азербайджані

Українське посольство подарувало Феттелю вишиванку

Себастьян Феттель на Гран-прі Азербайджану приїхав у синьому та жовтому напульсниках. Чотирьохразовий чемпіон Формули-1 з перших днів війни підтримав Україну.

Німецький гонщик навіть цього сезону виступає в шоломі з синьо-жовтими квітами та закликом зупинити війну.

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Така позиція Феттеля не залишилася поза увагою посла України в Азербайджані Владислава Каневського

В Twitter Каневський подякував Себастьяну Феттелю за громадянську позицію і подарував йому вишиванку.

"Ми висловлюємо свою подяку видатному гонщику Себастьяну Феттелю і вручаємо йому справжній талісман – українську вишиванку", – написав Каневський.

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Раніше ми розповідали, як гонщик Формули-1 відривався у Монако з українкою, доки дружина няньчилась з трьома дітьми.