Легенда Формули-1 тепер носитиме вишиванку

Українське посольство подарувало Феттелю вишиванку
Себастьян Феттель на Гран-прі Азербайджану приїхав у синьому та жовтому напульсниках. Чотирьохразовий чемпіон Формули-1 з перших днів війни підтримав Україну.
Німецький гонщик навіть цього сезону виступає в шоломі з синьо-жовтими квітами та закликом зупинити війну.
Така позиція Феттеля не залишилася поза увагою посла України в Азербайджані Владислава Каневського
В Twitter Каневський подякував Себастьяну Феттелю за громадянську позицію і подарував йому вишиванку.
"Ми висловлюємо свою подяку видатному гонщику Себастьяну Феттелю і вручаємо йому справжній талісман – українську вишиванку", – написав Каневський.
Раніше ми розповідали, як гонщик Формули-1 відривався у Монако з українкою, доки дружина няньчилась з трьома дітьми.