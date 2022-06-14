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Легенда Формулы-1 теперь будет носить вышиванку

Павел Василенко
14 июня, 12:25
Немецкий гонщик Себастьян Феттель активно поддерживает Украину в войне с Россией, за это получил подарок от нашего посольства в Азербайджане

Украинское посольство подарило Феттелю вышиванку

Себастьян Феттель на Гран-при Азербайджана приехал в синем и желтом напульсниках. Четырехкратный чемпиона Формулы-1 с первых дней войны поддержал Украину.

Немецкий гонщик даже в этом сезоне выступает в шлеме с сине-желтыми цветами и призывом остановить войну.

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Такая позиция Феттеля не осталась без внимания посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского

В Twitter Каневский поблагодарил Себастьяна Феттеля за гражданскую позицию и подарил ему вышиванку.

"Мы выражаем свою благодарность выдающемуся гонщику Себастьяну Феттелю и вручаем ему настоящий талисман – украинскую вышиванку", – написал Каневский.

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Ранее мы рассказывали, как гонщик Формулы-1 отрывался в Монако с украинкой, пока жена нянчилась с тремя детьми.