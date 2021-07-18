Легше виграти Ролан Гаррос, ніж одружитися на Світоліній. Перші слова Монфіса після весілля

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

16 липня українська тенісистка Еліна Світоліна відсвяткувала шикарне весілля зі своїм обранцем – відомим французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

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Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram

Під час весільного застілля коханий українки виголосив забавну промову, в якій зізнався, як важко йому було домогтися любові Еліни.

Гаель подякував гостям, які прийшли на весілля і вшанували своєю увагою, крім того він сказав: "Я відчуваю стільки емоцій. Напевно, виграти Ролан Гаррос було б простіше ".

Кохана француза уважно слухала його зізнання і на останній фразі буквально розтанула. Гості також тепло підтримали слова Гаеля.

Варто відзначити, що поки французькому спортсменові не підкорився престижний трофей, а найвищим досягненням Монфіса на Ролан Гарросі був вихід у півфінал ще в 2008 році, коли він програв титулованому швейцарцю Роджеру Федереру.

Будемо сподіватися, що тепер колишня шоста ракетка світу зможе виграти один з турнірів Великого шолома.

Нагадаємо, що 16 липня пара професійних тенісистів зіграла весілля в Женеві. Раніше Еліна і Гаель були разом більше двох років, і нарешті, в квітні цього року оголосили про заручини.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Обидва спортсмени виступлять на Олімпіаді в Токіо-2020, причому Еліна вже буде грати під прізвищем чоловіка.