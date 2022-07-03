Ліденіє кров. Гонщик Формули-1 потрапив у жахливу аварію (відео)

Китайський пілот Гуанью Чжоу серйозно не постраждав в аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні на автодромі "Сільверстоун" проходить десята гонка чемпіонату світу у класі Формула-1 2022 року – Гран-прі Великобританії.

Перегони почалися з жахливого інциденту. У першому повороті сталося масове зіткнення за участю п'яти гонщиків. Найбільше постраждав пілот Альфа Ромео Гуанью Чжоу.

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При зіткненні болід китайського гонщика злетів і, зробивши кілька сальто, вилетів за бар'єри безпеки.

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На щастя, із Чжоу нічого страшного не сталося. Його завантажили на ноші та доправили до лікарні.

Окрім китайського гонщика, учасниками аварії стали Джордж Рассел, Естебан Окон, Юкі Цунода та Алекс Альбон.

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Раніше ми розповідали, як на етапі Формули-1 у Монако Мік Шумахер розбив свій болід на частини.