Леденеет кровь. Гонщик Формулы-1 попал в чудовищную аварию (видео)

Китайский пилот Гуанью Чжоу серьезно не пострадал в аварии / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня на автодроме "Сильверстоун" проходит десятая гонка чемпионата мира в классе Формула-1 2022 года – Гран-при Великобритании.
Гонка началась с жуткого инцидента. В первом повороте произошло массовое столкновение с участием пяти гонщиков. Больше всего пострадал пилот Альфа Ромео Гуанью Чжоу.
При столкновении болид китайского гонщика взлетел и сделав несколько сальто вылетел за барьеры безопасности.
К счастью, с Чжоу ничего страшного не произошло. Его погрузили на носилки и доставили в больницу.
Кроме китайского гонщика, участниками аварии стали Джордж Рассел, Эстебан Окон, Юки Цунода и Алекс Альбон.
Ранее мы рассказывали, как на этапе Формулы-1 в Монако Мик Шумахер разбил свой болид на части.