16 жовтня 14:00
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16 жовтня 17:00
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Динамо 4
16 жовтня 19:30
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Колос 0
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Десна --
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Рух --
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Олександрія --
Ворскла --
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22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
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Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
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24 жовтня 19:30
Зоря --
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30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Брюгге --
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Бешикташ --
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Лейпциг --
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Порту --
Мілан --
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Атлетіко --
Ліверпуль --
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Латвійський жах Усика з розбитим носом нокаутував казаха: відео

Олег Люлька
17 жовтня, 00:08
Майріс Бріедіс захистив титул чемпіона світу за версією IBF в крузервейті, заваливши уродженця Казахстану Артура Манна, який виступає за Німеччину

Брієдіс знищив Манна за три раунди / Фото: Reuters

Претендент на титул, Артур Манн на прізвисько Громовержець, жваво почав поєдинок у Ризі.

Але Майріс Брієдіс швидко поставив його на місце, у другому раунді змусивши Манна встати на коліно, а в третій трихвилинці добивши ударами по корпусу і аперкотами.

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Як наслідок – перемога Брієдіса технічним нокаутом у третьому раунді.

При цьому, коли Майріс переможно підняв руку, його ніс був весь у крові. Ось чому латвієць так поспішав завершити бій достроково.

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Відзначимо, що 36-річний Брієдіс мріє піти по стопах Олександра Усика і спробувати сили в суперважах, але...

"Я був готовий піднятися в суперважку вагу в цьому році, але, на жаль, нині немає можливості провести великий бій в суперважкій вазі, – розповів днями Брієдіс. – Всі, з ким ми обговорювали серйозні бої, ухилялися від поєдинку зі мною, така реальність".

"Усик виявився не такою легкою здобиччю, як очікувалося, прийшовши в хевівейт. І я відчуваю, що часом мене теж недооцінюють, як і інших боксерів першої важкої ваги", – додав Брієдіс.

Нагадаємо, що 27 січня 2018-го тодішній крузер Усик був за крок від провалу в бою проти Брієдіса у Ризі. Перед оголошенням результату за підсумками 12 раундів ніхто не міг сказати, куди гойднуться суддівські ваги.

Олександр Усик – Майріс Брієдіс / Фото: Reuters

Однак рішенням більшості суддів перемога тоді дісталася Усику – 115:113, 115:113, 114:114, а розчарований Брієдіс ледь не плакав. Для нього це було перша і єдина поразка в кар'єрі.

Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

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