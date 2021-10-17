16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 2
Колос 0
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
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Атлетико --
Ливерпуль --
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Аякс --
Боруссия Д --
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Шериф --
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Реал --
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Латвийский ужас Усика с разбитым носом нокаутировал казаха: видео

Олег Люлька
17 октября, 00:08
Майрис Бриедис защитил титул чемпиона мира по версии IBF в крузервейте, завалив уроженца Казахстана Артура Манна, выступающего за Германию

Бриедис уничтожил Манна за три раунда / Фото: Reuters

Претендент на титул, Артур Манн по прозвищу Громовержец, резво начал поединок в Риге.

Но Майрис Бриедис быстро поставил его на место, во втором раунде заставив Манна встать на колено, а в третьей трехминутке избив ударами по корпусу и апперкотами.

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Как следствие – победа Бриедиса техническим нокаутом в третьем раунде.

При этом, когда Майрис победно вскинул руку, его нос был весь в крови. Вот почему латвиец так спешил завершить бой досрочно.

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Отметим, что 36-летний Бриедис мечтает пойти по стопам Александра Усика и попробовать силы в супертяжах, но...

"Я был готов подняться в супертяжелый вес в этом году, но, к сожалению, в данный момент нет возможности провести большой бой в супертяжелом весе, – рассказал на днях Бриедис. – Все, с кем мы обсуждали серьезные бои, уклонялись от поединка со мной, такова реальность".

"Усик оказался не такой легкой целью, как ожидалось, придя в хэвивейт. И я чувствую, что временами меня тоже недооценивают, как и других боксеров первого тяжелого веса", – добавил Бриедис.

Напомним, что 27 января 2018-го тогдашний крузер Усик был в шаге от провала в бою против Бриедиса в Риге. Перед оглашением результата по итогам 12 раундов никто не мог сказать, куда качнутся судейские весы.

Александр Усик – Майрис Бриедис / Фото: Reuters

Однако решением большинства судей победа тогда досталась Усику – 115:113, 115:113, 114:114, а разочарованный Бриедис едва не плакал. Для него это было первое и единственное поражение в карьере.

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

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