Латентний Тимощук? Чому ексгравець збірної України досі у Росії

Дмитро Іванісеня / Фото: ФК Крилья Совєтов

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже півтора місяця. Армія РФ продовжує обстрілювати наші міста та вбивати мирне населення.

Багато українських футболістів об'єдналися навколо нашої країни, зокрема й ті, хто раніше грав у Росії. Ракицький розірвав контракт з Зенітом, а з московського Динамо поїхав Андрій Воронін.

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Щоправда, є й такі "українці", які залишаються на контракті в Росії. Тимощук засунув язик глибше і продовжує бути помічником тренера у Зеніті.

Також мовчить і ексгравець збірної України Дмитро Іванісеня, який минулого літа переїхав до Крильєв Совєтов із Зорі. Його колишній партнер по команді Артем Громов пояснив, чому Дмитро й досі на контракті у Самарі.

"Діма Іванісеня там застряг. Він не може вирватися звідти, оскільки Крилья Совєтов не дозволяють йому розірвати контракт. Йому виставляють такі рахунки за розрив контракту, що йому доведеться продати собі частинами".

Нагадаємо, що у березні ФІФА дозволила легіонерам із РПЛ розривати контракти з місцевими клубами, гарантувавши їм відсутність покарань за дані дії. Російські клуби залишили вже безліч легіонерів, у тому числі й усі іноземні гравці Краснодару.

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Втім, можливо Дмитро не зміг побачити цієї опції чи не захотів. Як і під час переходу до Крильєв Совєтов не зумів побачити російську військову агресію в Україні, яка тривала з 2014 року.