КуПС – Ворскла: де дивитися перший матч українців в Лізі конференцій

Сьогодні полтавська Ворскла дебютує в новому турнірі – Лізі конференцій УЄФА. У фінському місті Куопіо на стадіоні "Савон Саномат" полтавчани зустрінуться з клубом КуПС

Ворскла стартує в Лізі конференцій

Матч другого кваліфікаційного раунду між КуПС і Ворсклою розпочнеться о 19:00 за київським часом і буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті. Зустріч у відповідь відбудеться через тиждень у Полтаві.

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Де дивитися матч КуПС – Ворскла:

Ворскла завершила минулий сезон на п'ятому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, завоювавши путівку в єврокубки. Проте під час літнього міжсезоння полтавчани втратили свого головного бомбардира – Владислав Кулач покинув команду і відправився на перегляд в Динамо, але угоду з киянами поки не підписав.

Також команду покинули Павло Ребенок та Вадим Сапай (завершили кар'єру), Денис Васін і Папа Аліун Н'Діає.

КуПС заснований 1923 року. Клуб шість разів ставав чемпіоном Фінляндії, востаннє 2019 року, а перед цим – ще в середині 70-х. У минулому сезоні клуб посів третє місце в чемпіонаті країни і здобув путівку до Ліги конференцій.

Букмекери вважають КуПС фаворитом сьогоднішньої зустрічі: коефіцієнт на перемогу фінського клубу – 2.65, на нічию – 2.90, на перемогу Ворскли – 2.90. А ось шанси на вихід до наступного раунду вже вище у полтавчан: 1.58 проти 2.29 на користь команди Юрія Максимова.