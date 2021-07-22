КуПС – Ворскла: где смотреть первый матч украинцев в Лиге конференций

Сегодня полтавская Ворскла дебютирует в новом турнире – Лиге конференций УЕФА. В финском городе Куопио на стадионе "Савон Саномат" полтавчане встретятся с клубом КуПС

Ворскла стартует в Лиге конференций

Матч второго квалификационного раунда между КуПС и Ворсклой начнется в 19:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Ответная встреча пройдет через неделю в Полтаве.

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Где смотреть матч КуПС – Ворскла:

Ворскла завершила прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, завоевав путевку в еврокубки. Тем не менее, во время летнего межсезонья полтавчане потеряли своего главного бомбардира – Владислав Кулач покинул команду и отправился на просмотр в Динамо, но соглашения с киевлянами пока не подписал.

Также команду покинули Павел Ребенок и Вадим Сапай (завершили карьеру), Денис Васин и Папа Алиун Ндиайе.

КуПС основан в 1923 году. Клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии, в последний раз в 2019 году, а перед этим – еще в середине 70-х. В прошлом сезоне клуб занял третье место чемпионате страны и путевку в Лигу конференций.

Букмекеры считают КуПС фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу финского клуба – 2.65, на ничью – 2.90, на победу Ворсклы – 2.90. А вот шансы на выход в следующий раунд уже выше у полтавчан: 1.58 против 2.29 в пользу команды Юрия Максимова.