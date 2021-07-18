Купальника навіть не видно: Джорджина Родрігес у відвертій позі засмагає на яхті

Кохана Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес насолоджується відпочинком на власній яхті. Дівчина засмагає в крихітному купальнику і зводить з розуму своїх фанатів

Джорджина Родригес відпочиває на яхті / Фото: Instagram

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес запалила під час відпочинку на яхті. Красуня похвалилася гарячим фото на палубі, де засмагала, виставивши напоказ свої форми. Джорджина була одягнена в такий крихітний купальник, що здавалося, ніби вона лежить повністю оголена.

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Шанувальникам Джорджіни фото припало до душі. Всього за годину воно зібрало майже 750 тисяч уподобайок. З огляду на те, що в неї 26 мільйонів підписників у Instagram, кількість сердечок під фото точно збільшиться.

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А напередодні наречена Роналду запалювала в Каннах у сексуальній сукні зі шкіри, поки форвард засмагав. Кохана Кріштіану Роналду іспанська красуня Джорджина Родрігес відвідала Каннський фестиваль і покрасувалася на червоній доріжці в своєму ефектному вбранні.