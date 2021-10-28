30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
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Інгулець --
Верес --
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Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
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Аталанта --
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Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
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Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
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Куман отримає солідну компенсацію після звільнення з Барселони за ганебні результати

Павло Василенко
28 жовтня, 12:51
Після поразки у матчі з Райо Вальєкано керівництво Барселони прийняло рішення звільнити головного тренера Рональда Кумана

Тренер Барселони Рональд Куман / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що після поразки від Реала (1:2) уболівальники команди напали на автомобіль Кумана.

Нідерландський фахівець отримає 12 мільйонів євро неустойки після звільнення з каталонського клубу, повідомляє El Pais.

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Кумана було призначено на посаду головного тренера Барселони 19 серпня 2020 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Іспанії у сезоні-2020/21.

До найближчих матчів команду готуватиме тренер Барселони В Серхі Бархуан.

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У Лізі чемпіонів Барселона стартувала з двох великих поразок від Баварії (0:3) та Бенфіки (0:3), після чого каталонці на своєму полі з мінімальним рахунком 1:0 виграли у київського Динамо. У наступному турі турніру каталонська команда зіграє у Києві з підопічними Мірчі Луческу. Матч пройде 2 листопада.

Після 11 турів чемпіонату Іспанії Барселона набрала 15 очок та розташувалася на дев'ятому місці у турнірній таблиці.

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