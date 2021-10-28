30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
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Динамо --
Барселона --
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Бавария --
Бенфика --
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Манчестер Юнайтед --
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Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
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Милан --
Порту --
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Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
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Куман получит солидную компенсацию после увольнения из Барселоны за позорные результаты

Павел Василенко
28 октября, 12:51
После поражение в матче с Райо Вальекано руководство Барселоны приняло решение уволить главного тренера Рональда Кумана

Тренер Барселоны Рональд Куман / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что после поражения от Реала (1:2) болельщики команды напали на автомобиль Кумана.

Нидерландский специалист получит 12 миллионов евро неустойки после увольнения из каталонского клуба, сообщает El Pais.

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Куман был назначен на пост главного тренера Барселоны 19 августа 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2020/21.

К ближайшим матча команду будет готовить тренер Барселоны В Серхи Бархуан.

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В Лиге чемпионов Барселона стартовала с двух крупных поражений от Баварии (0:3) и Бенфики (0:3), после чего каталонцы на своем поле с минимальным счетом 1:0 выиграли у киевского Динамо. В следующем туре турнира каталонская команда сыграет в Киеве с подопечными Мирчи Луческу. Матч пройдет 2 ноября.

После 11 туров чемпионата Испании Барселона набрала 15 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице.

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