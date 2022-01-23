Куди ти лізеш, офіціанте! Українець побив британця у Німеччині (відео нокауту)

Чухаджян не дав шансів Мартіну / Фото: Twitter

25-річний українець Карен Чухаджян домінував у рингу, знищуючи британського суперника Раяна Мартіна.

Урешті, Карен здобув дострокову перемогу – технічним нокаутом у восьмому раунді. Рефері не витримав та зупинив бій.

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За це рішення представнику боксерської Феміди перепало від коментатора трансляції бою в Instagram:

"Чому ти влазиш, офіціанте, туди, куди тебе не просять?"

І справді, "рефері-офіціант" у рингу міг дати українцеві й самому завершити справу нокаутом, не надаючи допомоги, якої той не потребував.

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Щоправда, на настрої Чухаджяна зіпсоване суддівським втручанням завершення бою не позначилось – під оплески публіки Карен виконав невеликий танець переможця в центрі рингу.

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Для Карена це 20-та перемога за однієї поразки на профі-рингу. Британець Мартін, який має 14 перемог, програв утретє у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, раніше в Карлсруе гігант-суперваж з України Олександр Захожий ефектно впорався із чехом Павелом Соуром.