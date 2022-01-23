22 січня 17:00
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хем 0
22 січня 18:00 Онлайн
Динамо 4
Расінг Уніон 0
22 січня 19:30
Саутгемптон 1
Манчестер Сіті 1
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 16:00
Бернлі --
Арсенал --
23 січня 16:00
Крістал Пелас --
Ліверпуль --
23 січня 16:30
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 січня 17:15 Онлайн
Реал --
Ельче --
23 січня 18:30
Герта --
Баварія --
23 січня 18:30
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
23 січня 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
24 січня 15:30 Онлайн
Шахтар --
Вольфсбергер --
26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
27 січня 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глімт --
28 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
31 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Црвена Звезда --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Куди ти лізеш, офіціанте! Українець побив британця у Німеччині (відео нокауту)

Андрій Трофімов
23 січня, 00:22
Український боксер Карен Чухаджян у Карлсруе здобув перемогу над Раяном Мартіном із Великої Британії у поєдинку за титул IBF Inter-Continental у напівсередній вазі

Чухаджян не дав шансів Мартіну / Фото: Twitter

25-річний українець Карен Чухаджян домінував у рингу, знищуючи британського суперника Раяна Мартіна.

Урешті, Карен здобув дострокову перемогу – технічним нокаутом у восьмому раунді. Рефері не витримав та зупинив бій.

Реклама

За це рішення представнику боксерської Феміди перепало від коментатора трансляції бою в Instagram:

"Чому ти влазиш, офіціанте, туди, куди тебе не просять?"

І справді, "рефері-офіціант" у рингу міг дати українцеві й самому завершити справу нокаутом, не надаючи допомоги, якої той не потребував.

Реклама

Щоправда, на настрої Чухаджяна зіпсоване суддівським втручанням завершення бою не позначилось – під оплески публіки Карен виконав невеликий танець переможця в центрі рингу.

Реклама

Для Карена це 20-та перемога за однієї поразки на профі-рингу. Британець Мартін, який має 14 перемог, програв утретє у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, раніше в Карлсруе гігант-суперваж з України Олександр Захожий ефектно впорався із чехом Павелом Соуром.

Захожий залишається непереможним / Фото: Колаж: Сьогодні